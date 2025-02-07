Трамп переложил ответственность за безопасность на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты не планируют отправлять войска в Газу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что за безопасность в этом регионе будет отвечать Израиль.
«Мы не говорим о войсках на местах или чем-то подобном. Израиль будет следить за этим с точки зрения безопасности», — процитировало слова Трампа РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, Трамп заявил, что Израиль передаст сектор Газа под контроль США после окончательного завершения боевых действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинскими боевиками. Палестинцев планируется переселить в более безопасные и красивые места в ближневосточном регионе.
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