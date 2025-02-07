07 февраля 2025

Трамп переложил ответственность за безопасность на Ближнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, трамп дональд, stock
Трамп подчеркнул, что США не отправят свои войска в сектор Газа Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты не планируют отправлять войска в Газу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что за безопасность в этом регионе будет отвечать Израиль.

«Мы не говорим о войсках на местах или чем-то подобном. Израиль будет следить за этим с точки зрения безопасности», — процитировало слова Трампа РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, Трамп заявил, что Израиль передаст сектор Газа под контроль США после окончательного завершения боевых действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинскими боевиками. Палестинцев планируется переселить в более безопасные и красивые места в ближневосточном регионе.

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Соединенные Штаты не планируют отправлять войска в Газу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что за безопасность в этом регионе будет отвечать Израиль. «Мы не говорим о войсках на местах или чем-то подобном. Израиль будет следить за этим с точки зрения безопасности», — процитировало слова Трампа РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, Трамп заявил, что Израиль передаст сектор Газа под контроль США после окончательного завершения боевых действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинскими боевиками. Палестинцев планируется переселить в более безопасные и красивые места в ближневосточном регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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