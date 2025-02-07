Трамп переложил ответственность за безопасность на Ближнем Востоке

07 февраля 2025 в 23:46 Размер текста - 17 +

Трамп подчеркнул, что США не отправят свои войска в сектор Газа Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Соединенные Штаты не планируют отправлять войска в Газу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что за безопасность в этом регионе будет отвечать Израиль. «Мы не говорим о войсках на местах или чем-то подобном. Израиль будет следить за этим с точки зрения безопасности», — процитировало слова Трампа РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, Трамп заявил, что Израиль передаст сектор Газа под контроль США после окончательного завершения боевых действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинскими боевиками. Палестинцев планируется переселить в более безопасные и красивые места в ближневосточном регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты не планируют отправлять войска в Газу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что за безопасность в этом регионе будет отвечать Израиль. «Мы не говорим о войсках на местах или чем-то подобном. Израиль будет следить за этим с точки зрения безопасности», — процитировало слова Трампа РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, Трамп заявил, что Израиль передаст сектор Газа под контроль США после окончательного завершения боевых действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинскими боевиками. Палестинцев планируется переселить в более безопасные и красивые места в ближневосточном регионе.