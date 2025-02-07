07 февраля 2025

Аналитики раскрыли, сколько в Перми получают менеджеры по продажам

Superjob: зарплату до 185 тысяч предлагают пермские работодатели менеджерам
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми менеджеры по продажам претендуют на зарплату до 185 тысяч рублей
В Перми менеджеры по продажам претендуют на зарплату до 185 тысяч рублей Фото:

В Перми менеджер по продажам в транспортно-логистической отрасли может претендовать на зарплату до 185 тысяч рублей. Об этом говорит новое исследование от сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.

«Аналитики сервиса в январе 2024 года изучили предложения работодателей на позицию „Менеджер по продажам“ в транспортно-логистической отрасли в Перми. На зарплату от 135 до 185 тысяч рублей может претендовать специалист со знанием английского языка на разговорном уровне, опытом ведения переговоров с первыми лицами компаний и стажем работы от 3 лет», — указано в исследовании.

Уточняется, что работодатели обращают внимание на наличие собственной клиентской базы кандидата. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 37 лет.

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В Перми менеджер по продажам в транспортно-логистической отрасли может претендовать на зарплату до 185 тысяч рублей. Об этом говорит новое исследование от сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob. «Аналитики сервиса в январе 2024 года изучили предложения работодателей на позицию „Менеджер по продажам“ в транспортно-логистической отрасли в Перми. На зарплату от 135 до 185 тысяч рублей может претендовать специалист со знанием английского языка на разговорном уровне, опытом ведения переговоров с первыми лицами компаний и стажем работы от 3 лет», — указано в исследовании. Уточняется, что работодатели обращают внимание на наличие собственной клиентской базы кандидата. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 37 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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