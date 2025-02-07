Аналитики раскрыли, сколько в Перми получают менеджеры по продажам

В Перми менеджер по продажам в транспортно-логистической отрасли может претендовать на зарплату до 185 тысяч рублей. Об этом говорит новое исследование от сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.
«Аналитики сервиса в январе 2024 года изучили предложения работодателей на позицию „Менеджер по продажам“ в транспортно-логистической отрасли в Перми. На зарплату от 135 до 185 тысяч рублей может претендовать специалист со знанием английского языка на разговорном уровне, опытом ведения переговоров с первыми лицами компаний и стажем работы от 3 лет», — указано в исследовании.
Уточняется, что работодатели обращают внимание на наличие собственной клиентской базы кандидата. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 37 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!