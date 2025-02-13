Прокурор запросил шесть лет тюрьмы для Блиновской

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Елену Блиновскую хотят приговорить к шести годам колонии
Елену Блиновскую хотят приговорить к шести годам колонии Фото:
новость из сюжета
Дело блогера Елены Блиновской

Блогера Елену Блиновскую, известную как автор «Марафона желаний», хотят приговорить к шести годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на обвинение.

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Блогера Елену Блиновскую, известную как автор «Марафона желаний», хотят приговорить к шести годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на обвинение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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