Прокурор запросил шесть лет тюрьмы для Блиновской

Елену Блиновскую хотят приговорить к шести годам колонии
новость из сюжетаДело блогера Елены Блиновской
Блогера Елену Блиновскую, известную как автор «Марафона желаний», хотят приговорить к шести годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на обвинение.
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