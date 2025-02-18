В Китае высказались об отправке войск на Украину

Китай не будет комментировать "гипотетические вопросы", которые касаются отправки миротворцев КНР на Украину. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.
"Мы не комментируем гипотетические вопросы. Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису, которую озвучивал много раз", — заявил Го Цзякунь во время брифинга. Его цитирует РИА Новости. Представитель МИД Китая отметил, что КНДР занимает нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине и не стремится извлечь из него какую-либо выгоду.
Дипломат также добавил, что Китай будет продолжать поддерживать все усилия, направленные на мирное разрешение украинского кризиса. В их планах сохранить связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы способствовать политическому решению ситуации.
Ранее Economist сообщал, что США предложили отправить неевропейские миротворческие силы, в частности Бразилию или Китай, на Украину. Этих миротворцев планировалось расположить вдоль линии прекращения огня, чтобы создать буферную зону.
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