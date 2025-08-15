Школьники «Движения Первых» за месяц создали мюзикл о подвиге Красной армии

Юные участники XVII международного детского творческого проекта «Nuclear Kids 2025» Госкорпорации «Росатом» 15 августа представили в московском театре «Et Cetera» новый мюзикл «Ради флага над Рейхстагом». Постановку подготовили за три недели 95 школьников из шести стран, сообщила пресс-служба молодежного движения «Движение Первых».
«Чуть больше месяца назад юные актеры увидели друг друга в первый раз. А сегодня они выходят на сцену и у них это уже 12-й спектакль. Сложно понять, как за месяц ребята поставили этот чудо-спектакль. Это вызов и это основа той дружбы, которая рождается на проекте. Ребята сразу понимают, что нужно работать, так как зрители уже приглашены, у них куплены билеты. Я уверен, что вы сегодня станете свидетелями этого волшебства. Я надеюсь, что вы все получите огромное удовольствие», — отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
В основе мюзикла — одноименная книга писателя Вячеслава Бавидова о современных подростках, которые с помощью машины времени переносятся в советскую деревню 1943 года и становятся свидетелями событий Великой Отечественной войны. Авторы постановки уделили особое внимание темам дружбы народов, патриотизма, исторической памяти и семейных ценностей. Над спектаклем работали хореограф Максим Недолечко, композитор Игорь Смирнов и дирижер Игорь Разумовский.
В этом году к проекту присоединились 13 активистов «Движения Первых» и 15 музыкантов Детского симфонического оркестра «Территории культуры Росатома». Гастрольный тур мюзикла охватил города Минск, Заречный, Новоуральск и Озерск. Проект «Nuclear Kids» проводится ежегодно с 2009 года при поддержке Департамента коммуникаций «Росатома». Участниками становятся дети сотрудников предприятий атомной отрасли России и зарубежных партнеров госкорпорации.
