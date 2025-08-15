Александроград в ДНР освобожден российскими войсками

Бойцы ВС РФ продвигаются на фронте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России освободила село Александроград в ДНР. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
«В результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александроград Донецкой Народной Республики», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что операцию проводили бойцы группировки войск «Восток».
Александроград находится на границе ДНР и Днепропетровской области. Он находится неподалеку от села Искра, которое было освобождено ранее, 14 августа.
