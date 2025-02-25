Суд арестовал вездеход-амфибию мужа Блиновской за 10 миллионов рублей

Москвоский суд арестовал вездеход-амфибию Sherp, который принадлежит мужу блогера Елены Блиновской. Как сообщают СМИ, машина оценивается в 10 млн рублей
«Суд арестовал вездеход-амфибию Sherp стоимостью 10 млн рублей, принадлежащий мужу Елены Блиновской», — говорится в решении суда. Информацию передает корреспондент ТАСС.
Под арест также попали два гидроцикла общей стоимостью 6 млн рублей, аэролодка за 7 млн рублей, мотоцикл Harley Davidson, УАЗ «Буханка» и прицепы к нему. Адвокат Блиновского Юлия Новичкова позже подтвердила информацию об этом. Однако, по ее словам, имущество было арестовано еще в 2023 году в ходе уголовного расследования.
Ранее стало известно, что на счетах Блиновского суд арестовал более 1,4 миллиарда рублей. Ограничение коснулось денежных средств, за исключением суммы прожиточного минимума. Об этом писал «Ридус».
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