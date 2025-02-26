Жители России смогут увидеть редкое астрономическое явление

Солнечное затмение смогут наблюдать жители европейской части России. Астрономическое явление появится 29 марта и продлится с 11:51 до 15:44 по московскому времени.
«Наибольшая фаза затмения, видимая в материковой России, составит 0,43 и будет наблюдаться в 14:44 мск на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области. В Санкт-Петербурге максимальная фаза затмения составит около 0,23, в Москве — 0,07», передает слова Московского планетария издание ТАСС.
Помимо европейской части страны, а также Западной Сибири увидеть солнечное затмение смогут, в том числе в Северной Америке, акватории Атлантического океана, Европе и Африке. Также его будет видно на российской станции Баренцбург (архипелаг Шпицберген).
Солнечные затмения редки, так как происходят только в новолуния, когда спутник планеты оказывается между Землей и Солнцем. В связи с этим в год можно наблюдать от двух до пяти затмений.
Жители страны могли наблюдать полное солнечное затмение, которое произошло в начале апреля прошлого года. Тогда оно появилось впервые за три года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.