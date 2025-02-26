Жители России смогут увидеть редкое астрономическое явление

Солнечное затмение смогут увидеть жители европейской части России
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Солнечное затмение продлится с 11:51 до 15:44 по мск
Солнечное затмение продлится с 11:51 до 15:44 по мск Фото:

Солнечное затмение смогут наблюдать жители европейской части России. Астрономическое явление появится 29 марта и продлится с 11:51 до 15:44 по московскому времени.

«Наибольшая фаза затмения, видимая в материковой России, составит 0,43 и будет наблюдаться в 14:44 мск на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области. В Санкт-Петербурге максимальная фаза затмения составит около 0,23, в Москве — 0,07», передает слова Московского планетария издание ТАСС.

Помимо европейской части страны, а также Западной Сибири увидеть солнечное затмение смогут, в том числе в Северной Америке, акватории Атлантического океана, Европе и Африке. Также его будет видно на российской станции Баренцбург (архипелаг Шпицберген).

Солнечные затмения редки, так как происходят только в новолуния, когда спутник планеты оказывается между Землей и Солнцем. В связи с этим в год можно наблюдать от двух до пяти затмений. 

Жители страны могли наблюдать полное солнечное затмение, которое произошло в начале апреля прошлого года. Тогда оно появилось впервые за три года. 

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Солнечное затмение смогут наблюдать жители европейской части России. Астрономическое явление появится 29 марта и продлится с 11:51 до 15:44 по московскому времени. «Наибольшая фаза затмения, видимая в материковой России, составит 0,43 и будет наблюдаться в 14:44 мск на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области. В Санкт-Петербурге максимальная фаза затмения составит около 0,23, в Москве — 0,07», передает слова Московского планетария издание ТАСС. Помимо европейской части страны, а также Западной Сибири увидеть солнечное затмение смогут, в том числе в Северной Америке, акватории Атлантического океана, Европе и Африке. Также его будет видно на российской станции Баренцбург (архипелаг Шпицберген). Солнечные затмения редки, так как происходят только в новолуния, когда спутник планеты оказывается между Землей и Солнцем. В связи с этим в год можно наблюдать от двух до пяти затмений.  Жители страны могли наблюдать полное солнечное затмение, которое произошло в начале апреля прошлого года. Тогда оно появилось впервые за три года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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