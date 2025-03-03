Имущество осужденной Блиновской передано в доход государства

Суд в Москве взыскал в доход государства имущество блогера Елены Блиновской. Саму ее приговорили к пяти годам колонии за неуплату налогов.
«Суд взыскал в доход государства имущество Блиновской», — говорится в решении Савеловского районного суда, сообщили в СК. Речь идет о загородном особняке в Подмосковье, доме в Ялте, а также транспортных средствах. Сама Блиновская получила пять лет колонии общего режима. Также ей назначен штраф и запрещено заниматься бизнесом в течение четырех лет.
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