Имущество осужденной Блиновской передано в доход государства

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Дело блогера Елены Блиновской

Суд в Москве взыскал в доход государства имущество блогера Елены Блиновской. Саму ее приговорили к пяти годам колонии за неуплату налогов.

«Суд взыскал в доход государства имущество Блиновской», — говорится в решении Савеловского районного суда, сообщили в СК. Речь идет о загородном особняке в Подмосковье, доме в Ялте, а также транспортных средствах. Сама Блиновская получила пять лет колонии общего режима. Также ей назначен штраф и запрещено заниматься бизнесом в течение четырех лет.

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Суд в Москве взыскал в доход государства имущество блогера Елены Блиновской. Саму ее приговорили к пяти годам колонии за неуплату налогов. «Суд взыскал в доход государства имущество Блиновской», — говорится в решении Савеловского районного суда, сообщили в СК. Речь идет о загородном особняке в Подмосковье, доме в Ялте, а также транспортных средствах. Сама Блиновская получила пять лет колонии общего режима. Также ей назначен штраф и запрещено заниматься бизнесом в течение четырех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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