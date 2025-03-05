«Меня избивали»: сооснователь «Смысловых галлюцинаций» высказался о поножовщине

Сооснователь свердловской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин заявил, что поножовщине предшествовала ссора с парнем во время застолья. По словам артиста, юноша с другом якобы избивали его, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Я не наносил удары. Я хаотично перед собой размахивал предметом. Как я позднее понял — ножом. Перед этим я сделал им замечания, они мешали спать. Но они начали меня избивать».
Потасовка, после которой Бурдин попал под суд, произошла 12 ноября 2024 года. В тот вечер музыкант выпивал в компании друзей. С одним из них у него возникла ссора. Взявшись за нож, артист ударил оппонента.
Для Бурдина это не первый случай, связанный с нарушением закона. Он уже был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению).
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