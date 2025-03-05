05 марта 2025

«Меня избивали»: сооснователь «Смысловых галлюцинаций» высказался о поножовщине

В Екатеринбурге музыкант Бурдин ранил ножом парня, который избил его
© Служба новостей «URA.RU»
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Бурдин рассказал о потасовке, в которой ранил ножом человека
Бурдин рассказал о потасовке, в которой ранил ножом человека Фото:

Сооснователь свердловской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин заявил, что поножовщине предшествовала ссора с парнем во время застолья. По словам артиста, юноша с другом якобы избивали его, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Я не наносил удары. Я хаотично перед собой размахивал предметом. Как я позднее понял — ножом. Перед этим я сделал им замечания, они мешали спать. Но они начали меня избивать».

Потасовка, после которой Бурдин попал под суд, произошла 12 ноября 2024 года. В тот вечер музыкант выпивал в компании друзей. С одним из них у него возникла ссора. Взявшись за нож, артист ударил оппонента.

Для Бурдина это не первый случай, связанный с нарушением закона. Он уже был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению).

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Сооснователь свердловской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин заявил, что поножовщине предшествовала ссора с парнем во время застолья. По словам артиста, юноша с другом якобы избивали его, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Я не наносил удары. Я хаотично перед собой размахивал предметом. Как я позднее понял — ножом. Перед этим я сделал им замечания, они мешали спать. Но они начали меня избивать». Потасовка, после которой Бурдин попал под суд, произошла 12 ноября 2024 года. В тот вечер музыкант выпивал в компании друзей. С одним из них у него возникла ссора. Взявшись за нож, артист ударил оппонента. Для Бурдина это не первый случай, связанный с нарушением закона. Он уже был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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