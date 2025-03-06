Путин оценил идею ограничения выплат за гибель бойцов СВО

Путин: нужно совместно подумать над механизмом защиты выплат детям бойцам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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С ограничением выплат нужно быть осторожным, заявил Путин
С ограничением выплат нужно быть осторожным, заявил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин предложил совместно подумать о механизме защиты выплат несовершеннолетним детям погибших участников СВО. Глава государства проводит встречу с сотрудницами фонда «Защитники Отечества»

«Вы меня попросили подумать, можно ли как-то защитить те средства, которые должны приходиться и приходятся на несовершеннолетних детей. Я сейчас скажу без всякой иронии: мы можем только вместе с вами подумать», — заявил Путин в эфире «России 24».

Он добавил, что в неблагополучных семьях матери могут неправильно распоряжаться средствами, предназначенными детям погибших. Президент выразил сомнение в введении какого-либо механизма защиты выплат, подчеркивая важность доверия к родителям. Путин отметил, что такое ограничение может восприниматься как недоверие к матерям, что необходимо учитывать при обсуждении возможных изменений.

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Президент России Владимир Путин предложил совместно подумать о механизме защиты выплат несовершеннолетним детям погибших участников СВО. Глава государства проводит встречу с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» «Вы меня попросили подумать, можно ли как-то защитить те средства, которые должны приходиться и приходятся на несовершеннолетних детей. Я сейчас скажу без всякой иронии: мы можем только вместе с вами подумать», — заявил Путин в эфире «России 24». Он добавил, что в неблагополучных семьях матери могут неправильно распоряжаться средствами, предназначенными детям погибших. Президент выразил сомнение в введении какого-либо механизма защиты выплат, подчеркивая важность доверия к родителям. Путин отметил, что такое ограничение может восприниматься как недоверие к матерям, что необходимо учитывать при обсуждении возможных изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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