«Зачем нам это надо?»: в США резко осадили Европу за готовящийся заговор

Аналитик Риттер: НАТО стремится втянуть США в продолжение конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача ядерного оружия странам ЕС подталкивает к наращиванию ядерного потенциала США
Передача ядерного оружия странам ЕС подталкивает к наращиванию ядерного потенциала США Фото:

Страны-члены НАТО стремятся вовлечь Соединенные Штаты в продолжение конфликта на Украине. Об этом сообщил американский аналитик Скотт Риттер.

«Если НАТО в лице Евросоюза строит заговор по продолжению конфликта за счет американцев, зачем нам это надо?» — написал Риттер в соцсети X. Он отметил, что некоторые страны альянса хотят принять Украину в НАТО и использовать пятую статью договора. По его мнению, такой шаг может привести к началу ядерного конфликта.

По словам Риттера, США не заинтересованы в таком развитии событий и не желают нести финансовые затраты. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о передаче ядерного оружия европейским странам может способствовать усилению ядерных амбиций как России, так и США, отметил аналитик. 

Ранее издание Daily Mail сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает идею передачи лидерских полномочий в НАТО странам Европы. Он предлагает, чтобы Великобритания и Франция приняли на себя эту роль, передает RT.

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Страны-члены НАТО стремятся вовлечь Соединенные Штаты в продолжение конфликта на Украине. Об этом сообщил американский аналитик Скотт Риттер. «Если НАТО в лице Евросоюза строит заговор по продолжению конфликта за счет американцев, зачем нам это надо?» — написал Риттер в соцсети X. Он отметил, что некоторые страны альянса хотят принять Украину в НАТО и использовать пятую статью договора. По его мнению, такой шаг может привести к началу ядерного конфликта. По словам Риттера, США не заинтересованы в таком развитии событий и не желают нести финансовые затраты. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о передаче ядерного оружия европейским странам может способствовать усилению ядерных амбиций как России, так и США, отметил аналитик.  Ранее издание Daily Mail сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает идею передачи лидерских полномочий в НАТО странам Европы. Он предлагает, чтобы Великобритания и Франция приняли на себя эту роль, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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