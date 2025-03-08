«Зачем нам это надо?»: в США резко осадили Европу за готовящийся заговор

Страны-члены НАТО стремятся вовлечь Соединенные Штаты в продолжение конфликта на Украине. Об этом сообщил американский аналитик Скотт Риттер.
«Если НАТО в лице Евросоюза строит заговор по продолжению конфликта за счет американцев, зачем нам это надо?» — написал Риттер в соцсети X. Он отметил, что некоторые страны альянса хотят принять Украину в НАТО и использовать пятую статью договора. По его мнению, такой шаг может привести к началу ядерного конфликта.
По словам Риттера, США не заинтересованы в таком развитии событий и не желают нести финансовые затраты. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о передаче ядерного оружия европейским странам может способствовать усилению ядерных амбиций как России, так и США, отметил аналитик.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает идею передачи лидерских полномочий в НАТО странам Европы. Он предлагает, чтобы Великобритания и Франция приняли на себя эту роль, передает RT.
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