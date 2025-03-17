Прыгун Кузнецов рассказал о теплой встрече россиян в Германии

Российских спортсменов тепло встретили на международном турнире по прыжкам в воду International Divers Day в Ростоке (Германия). Об этом рассказал олимпийский призер Евгений Кузнецов.
«Был скорее вопрос, как нас встретят, как к нам отнесутся наши иностранные друзья. И я был приятно удивлен. Встретили нас с распростертыми объятиями, говорили, что рады — нас наконец-то допустили», — поделился Кузнецов своими эмоциями после соревнований. Его слова передает телеканал «Матч ТВ».
Спортсмен отметил, что на первой тренировке российской команды звучали овации. «Первую тренировку провели под аплодисменты», — уточнил спортсмен.
На турнире в Ростоке российские атлеты показали высокие результаты. Кузнецов выиграл в индивидуальных прыжках с трамплина 3 метра и в синхронных прыжках с Никитой Шлейхером.
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