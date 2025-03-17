Прыгун Кузнецов рассказал о теплой встрече россиян в Германии

Евгений Кузнецов: российских спортсменов тепло встретили на турнире в Германии
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В Германии на международном турнире тепло приняли российских прыгунов в воду, заявил спортсмен Кузнецов
В Германии на международном турнире тепло приняли российских прыгунов в воду, заявил спортсмен Кузнецов Фото:

Российских спортсменов тепло встретили на международном турнире по прыжкам в воду International Divers Day в Ростоке (Германия). Об этом рассказал олимпийский призер Евгений Кузнецов.

«Был скорее вопрос, как нас встретят, как к нам отнесутся наши иностранные друзья. И я был приятно удивлен. Встретили нас с распростертыми объятиями, говорили, что рады — нас наконец-то допустили», — поделился Кузнецов своими эмоциями после соревнований. Его слова передает телеканал «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что на первой тренировке российской команды звучали овации. «Первую тренировку провели под аплодисменты», — уточнил спортсмен.

На турнире в Ростоке российские атлеты показали высокие результаты. Кузнецов выиграл в индивидуальных прыжках с трамплина 3 метра и в синхронных прыжках с Никитой Шлейхером.

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Российских спортсменов тепло встретили на международном турнире по прыжкам в воду International Divers Day в Ростоке (Германия). Об этом рассказал олимпийский призер Евгений Кузнецов. «Был скорее вопрос, как нас встретят, как к нам отнесутся наши иностранные друзья. И я был приятно удивлен. Встретили нас с распростертыми объятиями, говорили, что рады — нас наконец-то допустили», — поделился Кузнецов своими эмоциями после соревнований. Его слова передает телеканал «Матч ТВ». Спортсмен отметил, что на первой тренировке российской команды звучали овации. «Первую тренировку провели под аплодисменты», — уточнил спортсмен. На турнире в Ростоке российские атлеты показали высокие результаты. Кузнецов выиграл в индивидуальных прыжках с трамплина 3 метра и в синхронных прыжках с Никитой Шлейхером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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