В районе Кронштадтской дамбы в Петербурге под лед провалились три рыбака. Еще 20 человек были эвакуированы. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
«В районе Кронштадтской дамбы три рыбака провалились под лёд — спасатели достали их и эвакуировали ещё около 20 человек», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Несмотря на плюсовую температуру воздуха, лед неожиданно начал трескаться и разрушаться.
Благодаря оперативному реагированию спасательных служб, удалось быстро оказать помощь пострадавшим. Трое рыбаков, провалившихся под лед, были успешно извлечены из воды и доставлены на берег. Все они отказались от госпитализации.
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