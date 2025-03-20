20 марта 2025

В Петербурге под лед провалились три рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на плюсовую температуру воздуха, лед неожиданно начал разрушаться
Несмотря на плюсовую температуру воздуха, лед неожиданно начал разрушаться Фото:

В районе Кронштадтской дамбы в Петербурге под лед провалились три рыбака. Еще 20 человек были эвакуированы. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«В районе Кронштадтской дамбы три рыбака провалились под лёд — спасатели достали их и эвакуировали ещё около 20 человек», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Несмотря на плюсовую температуру воздуха, лед неожиданно начал трескаться и разрушаться.

Благодаря оперативному реагированию спасательных служб, удалось быстро оказать помощь пострадавшим. Трое рыбаков, провалившихся под лед, были успешно извлечены из воды и доставлены на берег. Все они отказались от госпитализации.

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В районе Кронштадтской дамбы в Петербурге под лед провалились три рыбака. Еще 20 человек были эвакуированы. Об этом сообщает «Mash на Мойке». «В районе Кронштадтской дамбы три рыбака провалились под лёд — спасатели достали их и эвакуировали ещё около 20 человек», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Несмотря на плюсовую температуру воздуха, лед неожиданно начал трескаться и разрушаться. Благодаря оперативному реагированию спасательных служб, удалось быстро оказать помощь пострадавшим. Трое рыбаков, провалившихся под лед, были успешно извлечены из воды и доставлены на берег. Все они отказались от госпитализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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