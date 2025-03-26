26 марта 2025
25 марта 2025

В Петербурге впервые за 20 лет сократилось число первоклассников

© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году первые классы оказались в ситуации, когда численность детей определенного возраста сократилась
В прошлом году первые классы оказались в ситуации, когда численность детей определенного возраста сократилась Фото:

Впервые за последние двадцать лет в Санкт-Петербурге наблюдается снижение количества детей, зачисленных в первые классы. Об этом сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию города Анна Грубская.

«До 2024 года численность детей-первоклассников в Петербурге постоянно увеличивалась. Например, в 2023 году было принято 68 тысяч первоклассников. Но в прошлом году впервые первые классы оказались в ситуации, когда численность детей определенного возраста сократилась», — рассказала Анна Грубская на пресс-конференции ТАСС.

Изменение напрямую связано с общим уменьшением рождаемости в городе. Ранее омбудсмен города Светлана Агапитова указала на продолжающееся снижение числа новорожденных.

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Впервые за последние двадцать лет в Санкт-Петербурге наблюдается снижение количества детей, зачисленных в первые классы. Об этом сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию города Анна Грубская. «До 2024 года численность детей-первоклассников в Петербурге постоянно увеличивалась. Например, в 2023 году было принято 68 тысяч первоклассников. Но в прошлом году впервые первые классы оказались в ситуации, когда численность детей определенного возраста сократилась», — рассказала Анна Грубская на пресс-конференции ТАСС. Изменение напрямую связано с общим уменьшением рождаемости в городе. Ранее омбудсмен города Светлана Агапитова указала на продолжающееся снижение числа новорожденных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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