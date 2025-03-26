В Петербурге впервые за 20 лет сократилось число первоклассников

Впервые за последние двадцать лет в Санкт-Петербурге наблюдается снижение количества детей, зачисленных в первые классы. Об этом сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию города Анна Грубская.
«До 2024 года численность детей-первоклассников в Петербурге постоянно увеличивалась. Например, в 2023 году было принято 68 тысяч первоклассников. Но в прошлом году впервые первые классы оказались в ситуации, когда численность детей определенного возраста сократилась», — рассказала Анна Грубская на пресс-конференции ТАСС.
Изменение напрямую связано с общим уменьшением рождаемости в городе. Ранее омбудсмен города Светлана Агапитова указала на продолжающееся снижение числа новорожденных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.