ВСУ расстреляли автомобиль с пожилыми супругами

Пенсионеры получили ранения после удара ВСУ
Пенсионеры получили ранения после удара ВСУ
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные применили беспилотник для удара по гражданскому автомобилю в пригороде Сватово. В результате атаки пострадали пожилые супруги. Об этом рассказала министр здравоохранение ЛНР Наталия Пащенко.

"Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово: в больнице пожилая супружеская пара", — передает слова Пащенко ТАСС. Она добавила, что пострадавшие мужчина и женщина 1956 и 1955 годов рождения.

Как передают в министерстве здравоохранения ЛНР, оба пострадавших получили минно-взрывные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По словам представителей ведомства, им оказывается необходимая медицинская помощь.

