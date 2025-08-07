ВСУ расстреляли автомобиль с пожилыми супругами

Украинские военные применили беспилотник для удара по гражданскому автомобилю в пригороде Сватово. В результате атаки пострадали пожилые супруги. Об этом рассказала министр здравоохранение ЛНР Наталия Пащенко.
"Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово: в больнице пожилая супружеская пара", — передает слова Пащенко ТАСС. Она добавила, что пострадавшие мужчина и женщина 1956 и 1955 годов рождения.
Как передают в министерстве здравоохранения ЛНР, оба пострадавших получили минно-взрывные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По словам представителей ведомства, им оказывается необходимая медицинская помощь.
