Путин посетит Индию в конце августа
Президент России Владимир Путин посетит Индию с рабочим визитом. Поездка российского лидера запланирована на конец августа. Об этом сообщил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
