Назначение главы офиса президента Украины Андрея Ермака на пост руководителя переговорной группы с американцами связано с тем, что он должен подписать соглашение о капитуляции. Об этом заявил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко.
«Не зря после провала визита Зеленского в Вашингтон был назначен руководителем переговорной группы именно Ермак», — передает MK.RU слова Юрия Луценко. По его данным, Ермак может «подписать что угодно».
Кроме того, Луценко поделился информацией о давлении на политическую партию экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Данное давление, по его мнению, осуществляется для того, чтобы экс-глава и его партия не смогли помешать Верховной раде проголосовать за договор о капитуляции. Так, Ермак должен подписать этот документ, а Зеленский приносит его в Раду, и там его должны единогласно поддержать, заключил Луценко.
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