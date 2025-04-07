07 апреля 2025

Экс-генпрокурор Украины объяснил назначение Ермака в переговорную группу с США

Луценко: Ермак в составе переговорной группы должен подписать капитуляцию Киева
© Служба новостей «URA.RU»
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Луценко заявил, что Ермак подпишет «что угодно» на переговорах с США
Луценко заявил, что Ермак подпишет «что угодно» на переговорах с США Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Назначение главы офиса президента Украины Андрея Ермака на пост руководителя переговорной группы с американцами связано с тем, что он должен подписать соглашение о капитуляции. Об этом заявил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко.

«Не зря после провала визита Зеленского в Вашингтон был назначен руководителем переговорной группы именно Ермак», — передает MK.RU слова Юрия Луценко. По его данным, Ермак может «подписать что угодно».

Кроме того, Луценко поделился информацией о давлении на политическую партию экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Данное давление, по его мнению, осуществляется для того, чтобы экс-глава и его партия не смогли помешать Верховной раде проголосовать за договор о капитуляции. Так, Ермак должен подписать этот документ, а Зеленский приносит его в Раду, и там его должны единогласно поддержать, заключил Луценко.

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Назначение главы офиса президента Украины Андрея Ермака на пост руководителя переговорной группы с американцами связано с тем, что он должен подписать соглашение о капитуляции. Об этом заявил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко. «Не зря после провала визита Зеленского в Вашингтон был назначен руководителем переговорной группы именно Ермак», — передает MK.RU слова Юрия Луценко. По его данным, Ермак может «подписать что угодно». Кроме того, Луценко поделился информацией о давлении на политическую партию экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Данное давление, по его мнению, осуществляется для того, чтобы экс-глава и его партия не смогли помешать Верховной раде проголосовать за договор о капитуляции. Так, Ермак должен подписать этот документ, а Зеленский приносит его в Раду, и там его должны единогласно поддержать, заключил Луценко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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