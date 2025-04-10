«Какая ты девушка»: неадекватный мужчина избил российскую туристку ногами во Вьетнаме

Отдыхающую во Вьетнаме российскую туристку жестоко избили за шутливую драку с подругой. Об этом сообщает Shot. Инцидент произошел в тайском городе Нячанг, когда женщина вместе с подругой весело проводила время на улице.
«После того, как подруга зашла в магазин, к россиянке подошел неизвестный, выразив недовольство ее поведением с подругой. Начавшаяся спор превратилась в драку, в ходе которой мужчина стал бить женщину ногами. На ее возмущение о том, что девушек бить нельзя, он ответил: „Какая ты девушка?“», — сообщает источник в беседе с авторами канала.
Пострадавшая была доставлена в больницу с серьезными травмами, включая тройной перелом руки и множество гематом. На лечение и обезболивающие россиянка ежедневно тратит около 7 000 рублей. В настоящее время полиция проводит поиски нападавшего, передают VSE.42.Ru.
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