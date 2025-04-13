Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала вакханалией вручение итальянской специальной корреспондентке Стефании Баттистини, которая незаконно пересекла границу Курской области, премии «За свободу прессы — 2025». Об этом дипломат написала в своих соцсетях.
«Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное, как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами», — написала представитель российского МИДа в своем telegram-канале. Захарова сообщила, что церемония вручения премии прошла 11 апреля 2025 года в месте, где ранее располагался концентрационный лагерь Фоссоли.
Награда была присуждена Баттистине за ее журналистские материалы, написанные на Украине и в Курской области. Захарова отметила, что в статьях Баттистини отсутствует критика неонацистских элементов киевского режима. По ее словам, они содержат исключительно пропагандистские утверждения и способствуют распространению дезинформации о России.
В конце августа 2024 года Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы против группы иностранных журналистов. Они осуществляли видеосъемку в приграничной зоне Курской области, которая на тот момент находилась под контролем украинских военных формирований, передает «360.ru».
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