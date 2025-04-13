Захарова рассказала о награждении итальянской журналистки, проникшей в Курскую область

Захарова назвала вакханалией награждение проникшей в Курскую область журналистки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова отметила, что в материалах итальянской журналистки присутствует дезинформация о России
Захарова отметила, что в материалах итальянской журналистки присутствует дезинформация о России Фото:

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала вакханалией вручение итальянской специальной корреспондентке Стефании Баттистини, которая незаконно пересекла границу Курской области, премии «За свободу прессы — 2025». Об этом дипломат написала в своих соцсетях. 

«Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное, как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами», — написала представитель российского МИДа в своем telegram-канале. Захарова сообщила, что церемония вручения премии прошла 11 апреля 2025 года в месте, где ранее располагался концентрационный лагерь Фоссоли.

Награда была присуждена Баттистине за ее журналистские материалы, написанные на Украине и в Курской области. Захарова отметила, что в статьях Баттистини отсутствует критика неонацистских элементов киевского режима. По ее словам, они содержат исключительно пропагандистские утверждения и способствуют распространению дезинформации о России.

В конце августа 2024 года Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы против группы иностранных журналистов. Они осуществляли видеосъемку в приграничной зоне Курской области, которая на тот момент находилась под контролем украинских военных формирований, передает «360.ru».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала вакханалией вручение итальянской специальной корреспондентке Стефании Баттистини, которая незаконно пересекла границу Курской области, премии «За свободу прессы — 2025». Об этом дипломат написала в своих соцсетях.  «Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное, как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами», — написала представитель российского МИДа в своем telegram-канале. Захарова сообщила, что церемония вручения премии прошла 11 апреля 2025 года в месте, где ранее располагался концентрационный лагерь Фоссоли. Награда была присуждена Баттистине за ее журналистские материалы, написанные на Украине и в Курской области. Захарова отметила, что в статьях Баттистини отсутствует критика неонацистских элементов киевского режима. По ее словам, они содержат исключительно пропагандистские утверждения и способствуют распространению дезинформации о России. В конце августа 2024 года Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы против группы иностранных журналистов. Они осуществляли видеосъемку в приграничной зоне Курской области, которая на тот момент находилась под контролем украинских военных формирований, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...