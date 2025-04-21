В СПбГУ выявили группу леворадикалов, связанных с сетью из Великобритании

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) выявлена группа студентов, придерживающихся леворадикальных взглядов. Как сообщили источники в силовых структурах, студенческая ячейка связана с международной сетью, управляемой из Великобритании. Поводом для проверки стала акция на памятнике графу Сергею Уварову, организованная студентом Артемом Пронько.
«Выяснилось, что Пронько состоял в студенческой ячейке троцкистов „Рабочая власть“. Члены ячейки разработали план „акции“ и пытались придать ей резонанс в созданном анонимном telegram-канале», — рассказал источник РИА Новости. В ячейку входят преимущественно неработающие студенты из обеспеченных семей. Группа сформировалась около года назад, однако только недавно начала активно заявлять о себе через публичные акции и перформансы.
Пронько 24 марта 2025 года провел несанкционированное публичное мероприятие у памятника Уварову, установив на нем манекен с мечом и табличкой «Наука мертва». По версии полиции, это было протестное действие против администрации университета. В отношении студента возбуждено административное дело за нарушение порядка проведения митингов. Действия студентов координировались опытными леворадикальными активистами, в том числе сотрудниками научных институтов Петербурга, известными под партийными псевдонимами. Среди них фигурируют «Иван Лох», «Марья» и «Кирилл Пушкин».
Все участники группы установлены. В случае подтверждения их причастности к организации акции на памятнике, им может грозить административная ответственность. Власти отмечают, что активизация подобных организаций может быть связана с обострением геополитической ситуации между Россией и Великобританией.
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