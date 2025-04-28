REN: самый массовый энергосбой в Европе мог случится из-за «редкого атмосферного явления»

В Европе массовое отключение электроэнергии могло быть вызвано атмосферным явлением, которое встречается крайне редко. Об этом сообщает португальский сетевой оператор.
«Отключение электроэнергии в Португалии было вызвано неисправностью в испанской электросети, связанной с „редким атмосферным явлением“», — заявил оператор. Его цитирует Sky News. Кроме того, в компании подчеркнули, что с учетом сложности возникшей ситуации восстановление стабильной работы сети может занять до одной недели.
REN также уточнили, что резкие перепады температур в Испании привели к возникновению «аномальных колебаний» на линиях электропередачи сверхвысокого напряжения. В сообщении уточнили, что подобные явления классифицируются как «атмосферно-индуцированные колебания», которые вызывают нарушения синхронизации между различными энергетическими системами. Эти обстоятельства стали причиной сбоев в работе объединенной энергосистемы Европы.
Глава министерства территориального развития Португалии Мануэл Кастро Альмейда допустил, что произошедшее могло быть результатом кибератаки. Сегодня в результате масштабного перебоя с электроснабжением оказались нарушены работа телефонной связи и функционирование платежных сервисов в Испании, Португалии и других странах ЕС.
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