REN: самый массовый энергосбой в Европе мог случится из-за «редкого атмосферного явления»

REN: массовый сбой электроэнергии в Европе вызван редким атмосферным явлением
© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление работы электроэнергии в Европе может занять около недели
Восстановление работы электроэнергии в Европе может занять около недели Фото:

В Европе массовое отключение электроэнергии могло быть вызвано атмосферным явлением, которое встречается крайне редко. Об этом сообщает португальский сетевой оператор. 

«Отключение электроэнергии в Португалии было вызвано неисправностью в испанской электросети, связанной с „редким атмосферным явлением“», — заявил оператор. Его цитирует Sky News. Кроме того, в компании подчеркнули, что с учетом сложности возникшей ситуации восстановление стабильной работы сети может занять до одной недели.

REN также уточнили, что резкие перепады температур в Испании привели к возникновению «аномальных колебаний» на линиях электропередачи сверхвысокого напряжения. В сообщении уточнили, что подобные явления классифицируются как «атмосферно-индуцированные колебания», которые вызывают нарушения синхронизации между различными энергетическими системами. Эти обстоятельства стали причиной сбоев в работе объединенной энергосистемы Европы.

Глава министерства территориального развития Португалии Мануэл Кастро Альмейда допустил, что произошедшее могло быть результатом кибератаки. Сегодня в результате масштабного перебоя с электроснабжением оказались нарушены работа телефонной связи и функционирование платежных сервисов в Испании, Португалии и других странах ЕС.

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В Европе массовое отключение электроэнергии могло быть вызвано атмосферным явлением, которое встречается крайне редко. Об этом сообщает португальский сетевой оператор.  «Отключение электроэнергии в Португалии было вызвано неисправностью в испанской электросети, связанной с „редким атмосферным явлением“», — заявил оператор. Его цитирует Sky News. Кроме того, в компании подчеркнули, что с учетом сложности возникшей ситуации восстановление стабильной работы сети может занять до одной недели. REN также уточнили, что резкие перепады температур в Испании привели к возникновению «аномальных колебаний» на линиях электропередачи сверхвысокого напряжения. В сообщении уточнили, что подобные явления классифицируются как «атмосферно-индуцированные колебания», которые вызывают нарушения синхронизации между различными энергетическими системами. Эти обстоятельства стали причиной сбоев в работе объединенной энергосистемы Европы. Глава министерства территориального развития Португалии Мануэл Кастро Альмейда допустил, что произошедшее могло быть результатом кибератаки. Сегодня в результате масштабного перебоя с электроснабжением оказались нарушены работа телефонной связи и функционирование платежных сервисов в Испании, Португалии и других странах ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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