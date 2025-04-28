Pais: отключение электроэнергии в странах Европы не имеет аналогов в истории

Отключение электричества в Испании, Португалии и Франции не имеет аналогов в истории. На полное постановление только в Испании уйдет до 10 часов, пишет Pais.
«От шести до 10 часов может уйти на полное восстановление энергоснабжения в Испании», — пишет Pais. По информации оператора энергосетей, сегодняшний блэкаут — событие, которое не имеет аналогов в истории.
Точные причины масштабного отключения электричества до сих пор неизвестны. Министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейд не исключает, что это была кибератака.
Из-за серьезного отключения электроэнергии нарушены телефонная связь и платежные системы. Метрополитены Валенсии и Барселоны сообщили о полном прекращении движения поездов на всех линиях. По одной из версии, ЧП произошло из-за того, что энергосистема не смогла удовлетворить пиковый спрос потребителей.
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