Pais: отключение электроэнергии в странах Европы не имеет аналогов в истории

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Три страны в Европе оказались без электричеств, восстановление займет до 10 часов
Три страны в Европе оказались без электричеств, восстановление займет до 10 часов Фото:

Отключение электричества в Испании, Португалии и Франции не имеет аналогов в истории. На полное постановление только в Испании уйдет до 10 часов, пишет Pais.

«От шести до 10 часов может уйти на полное восстановление энергоснабжения в Испании», — пишет Pais. По информации оператора энергосетей, сегодняшний блэкаут — событие, которое не имеет аналогов в истории. 

Точные причины масштабного отключения электричества до сих пор неизвестны. Министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейд не исключает, что это была кибератака. 

Из-за серьезного отключения электроэнергии нарушены телефонная связь и платежные системы. Метрополитены Валенсии и Барселоны сообщили о полном прекращении движения поездов на всех линиях. По одной из версии, ЧП произошло из-за того, что энергосистема не смогла удовлетворить пиковый спрос потребителей. 

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Отключение электричества в Испании, Португалии и Франции не имеет аналогов в истории. На полное постановление только в Испании уйдет до 10 часов, пишет Pais. «От шести до 10 часов может уйти на полное восстановление энергоснабжения в Испании», — пишет Pais. По информации оператора энергосетей, сегодняшний блэкаут — событие, которое не имеет аналогов в истории.  Точные причины масштабного отключения электричества до сих пор неизвестны. Министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейд не исключает, что это была кибератака.  Из-за серьезного отключения электроэнергии нарушены телефонная связь и платежные системы. Метрополитены Валенсии и Барселоны сообщили о полном прекращении движения поездов на всех линиях. По одной из версии, ЧП произошло из-за того, что энергосистема не смогла удовлетворить пиковый спрос потребителей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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