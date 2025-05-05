Путин на встрече с Собяниным похвалил Москву за экономический рост

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным высоко оценил экономические достижения столицы, отметив ее значительный вклад в экономику страны и стабильный рост показателей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Доля Москвы в экономике страны тоже существенная, свыше 20%", — заявил Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля. Президент России отметил, что Москва традиционно показывает высокие результаты практически во всех сферах, включая инвестиционную деятельность.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем докладе сообщил, что, несмотря на все объективные трудности, включая санкции и последствия пандемии, экономика Москвы выросла за 2024 год на 5,5%, а за последние шесть лет — на четверть. Он отметил, что город показывает устойчивую положительную динамику, ежегодно демонстрируя рост, даже в сложных условиях, и подчеркнул, что иногда именно непростые обстоятельства способствуют достижению таких результатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.