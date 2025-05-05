Путин на встрече с Собяниным похвалил Москву за экономический рост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что Москва показывает хорошие результаты по всем направлениям экономики
Путин заявил, что Москва показывает хорошие результаты по всем направлениям экономики Фото:

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным высоко оценил экономические достижения столицы, отметив ее значительный вклад в экономику страны и стабильный рост показателей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

"Доля Москвы в экономике страны тоже существенная, свыше 20%", — заявил Путин. Его слова приводятся на  сайте Кремля. Президент России отметил, что Москва традиционно показывает высокие результаты практически во всех сферах, включая инвестиционную деятельность.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем докладе сообщил, что, несмотря на все объективные трудности, включая санкции и последствия пандемии, экономика Москвы выросла за 2024 год на 5,5%, а за последние шесть лет — на четверть. Он отметил, что город показывает устойчивую положительную динамику, ежегодно демонстрируя рост, даже в сложных условиях, и подчеркнул, что иногда именно непростые обстоятельства способствуют достижению таких результатов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным высоко оценил экономические достижения столицы, отметив ее значительный вклад в экономику страны и стабильный рост показателей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.  "Доля Москвы в экономике страны тоже существенная, свыше 20%", — заявил Путин. Его слова приводятся на  сайте Кремля. Президент России отметил, что Москва традиционно показывает высокие результаты практически во всех сферах, включая инвестиционную деятельность. Мэр столицы Сергей Собянин в своем докладе сообщил, что, несмотря на все объективные трудности, включая санкции и последствия пандемии, экономика Москвы выросла за 2024 год на 5,5%, а за последние шесть лет — на четверть. Он отметил, что город показывает устойчивую положительную динамику, ежегодно демонстрируя рост, даже в сложных условиях, и подчеркнул, что иногда именно непростые обстоятельства способствуют достижению таких результатов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...