Володин предложил начать регулировать объем платного приема в вузы с 1 сентября

На пленарном заседании Государственной Думы был рассмотрен законопроект, предусматривающий наделение Правительства РФ полномочиями по установлению количества платных мест в российских вузах. Ключевое предложение прозвучало от председателя Госдумы Вячеслава Володина: начать регулирование объема платного приема не с 2026 года, как планировалось ранее, а уже с 1 сентября 2025 года.
«Закон очень важный, и нам надо его принять как можно быстрее. И переходный период определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года», — заявил Володин, передает «Парламентская газета». По словам председателя, ускорение сроков позволит Министерству науки и высшего образования уже в текущем году провести необходимую подготовительную работу и учесть реальные потребности рынка труда при формировании контрольных цифр приема.
Авторами инициативы стали депутаты и сенаторы, в том числе Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Законопроект направлен на то, чтобы Правительство могло более гибко регулировать объем платного приема в высшие учебные заведения, исходя из приоритетов государственной политики и потребностей экономики.
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