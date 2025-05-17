Экс-министр торговли Подмосковья напал с топором на свою бывшую девушку

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Бизнесмен Хубутия пришел с повинной по делу о нападении с топором на возлюбленную
Бизнесмен Хубутия пришел с повинной по делу о нападении с топором на возлюбленную Фото:

Бывший министр торговли Московской области и предприниматель Михаил Хубутия добровольно явился к следователям и признал вину по уголовному делу о нападении на свою бывшую возлюбленную в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом сообщили правоохранительные органы. В отношении Хубутии было возбуждено дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

«Явился сам с повинной, он полностью признал вину», — сообщили представители в правоохранительных органах ТАСС. Против Хубутии возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что 24 апреля в доме в поселке «Трехгорка-5» подозреваемый напал на женщину и нанес ей травмы обухом топора. Потерпевшая получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

По данным следствия, после инцидента Хубутия раскаялся в содеянном и дал признательные показания. Следователи уже допросили потерпевшую и подозреваемого, провели очную ставку и проверку показаний на месте происшествия, где было обнаружено и изъято орудие преступления. Следственные органы намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

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Бывший министр торговли Московской области и предприниматель Михаил Хубутия добровольно явился к следователям и признал вину по уголовному делу о нападении на свою бывшую возлюбленную в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом сообщили правоохранительные органы. В отношении Хубутии было возбуждено дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). «Явился сам с повинной, он полностью признал вину», — сообщили представители в правоохранительных органах ТАСС. Против Хубутии возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что 24 апреля в доме в поселке «Трехгорка-5» подозреваемый напал на женщину и нанес ей травмы обухом топора. Потерпевшая получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей. По данным следствия, после инцидента Хубутия раскаялся в содеянном и дал признательные показания. Следователи уже допросили потерпевшую и подозреваемого, провели очную ставку и проверку показаний на месте происшествия, где было обнаружено и изъято орудие преступления. Следственные органы намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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