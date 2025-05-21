В США нашли виновных в охлаждении отношений с Россией

Политика администрации Джо Байдена, заморозившая на три года переговоры с Россией, была безответственной, так как две крупнейшие ядерные державы не должны прекращать общение. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио.
«Предыдущая администрация США во главе с Байденом вела себя безответственно, заморозив переговоры с РФ на три года», — заявил Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Трансляция велась на официальном сайте.
Рубио подчеркнул, что отсутствие общения между двумя крупнейшими ядерными державами недопустимо, и, несмотря на ситуацию на Украине, между Вашингтоном и Москвой должен сохраняться минимальный уровень коммуникации. Он уточнил, что восстановление диалога не означает союзнических отношений.
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