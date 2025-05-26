В Кремле раскрыли цель визита главы турецкого МИДа Фидана в Москву

Песков: Фидан и Лавров обсудят ситуацию на Украине во время переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фидан и Лавров проведут переговоры 26 мая
Фидан и Лавров проведут переговоры 26 мая Фото:

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит 26 мая Российскую Федерацию, где проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи планируется обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Фидан приезжает на переговоры с Лавровым», — рассказал Песков во время конференц-колла. По его словам, основное внимание будет уделено вопросам двустороннего сотрудничества. Обсуждение ситуации вокруг Украины также войдет в повестку переговоров.

Ранее в МИД России сообщали, что визит Хакана Фидана в Москву пройдет с 25 по 27 мая. Помимо ситуации вокруг Украины, стороны планируют обсудить вопросы безопасности судоходства в Черном море и политического диалога в Сирии.

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Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит 26 мая Российскую Федерацию, где проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи планируется обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Фидан приезжает на переговоры с Лавровым», — рассказал Песков во время конференц-колла. По его словам, основное внимание будет уделено вопросам двустороннего сотрудничества. Обсуждение ситуации вокруг Украины также войдет в повестку переговоров. Ранее в МИД России сообщали, что визит Хакана Фидана в Москву пройдет с 25 по 27 мая. Помимо ситуации вокруг Украины, стороны планируют обсудить вопросы безопасности судоходства в Черном море и политического диалога в Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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