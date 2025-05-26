«Смехотворно»: Кремль резко ответил на обвинения в поджоге дома премьера Британии

Песков: Лондон беспочвенно подозревает Россию в поджоге дома Стармера
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Дмитрий Песков назвал обвинения Лондона беспочвенными и бездоказательными
Дмитрий Песков назвал обвинения Лондона беспочвенными и бездоказательными Фото:

Обвинения Великобритании в адрес России выглядят безпочвенными и смехотворными. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Москву заподозрили в поджоге дома премьера Британии Кира Стармера. 

«Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию ко всему нехорошему, что происходит в Великобритании. Как правило, все эти подозрения являются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными», — заявил Песков.

По информации газеты Financial Times, Лондон заподозрил Россию в причастности к поджогу дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Пожар в его доме произошел 12 мая. В результате была повреждена входная дверь здания. Позднее лондонская полиция сообщила о задержании двух подозреваемых, ими оказались два украинца и гражданин Румынии.

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Обвинения Великобритании в адрес России выглядят безпочвенными и смехотворными. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Москву заподозрили в поджоге дома премьера Британии Кира Стармера.  «Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию ко всему нехорошему, что происходит в Великобритании. Как правило, все эти подозрения являются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными», — заявил Песков. По информации газеты Financial Times, Лондон заподозрил Россию в причастности к поджогу дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Пожар в его доме произошел 12 мая. В результате была повреждена входная дверь здания. Позднее лондонская полиция сообщила о задержании двух подозреваемых, ими оказались два украинца и гражданин Румынии.
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