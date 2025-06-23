МИД Израиля подтвердил удар по тюрьме для политзаключенных в Тегеране. Видео

ЦАХАЛ атаковала тюрьму Эвин и часы уничтожения Израиля в Тегеране
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Израиль атаковал тюрьму Ирана для политических заключенных
Израиль атаковал тюрьму Ирана для политических заключенных Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Стало известно о нанесении Израилем ударов по нескольким ключевым объектам в иранской столице Тегеране. Как подтвердил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, целями стали штаб-квартира военизированной организации «Басидж», известная тюрьма «Эвин» и объект, символизирующий антиизраильскую позицию Ирана, известный как «Часы Уничтожения Израиля».

«Мы снова и снова предупреждали Иран: прекратите обстреливать мирных жителей! Они продолжали, в том числе и сегодня утром. Наш ответ: да здравствует свобода!», — написал Гидеон Саар в соцсети X.

В понедельник Военно-воздушные силы Израиля осуществили серию целенаправленных атак на ряд ключевых правительственных и военных объектов в столице Ирана, Тегеране. По информации министерства обороны Израиля, среди целей атаки оказались тюрьма «Эвин», известная своим содержанием политических заключенных, штабы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также часы на площади Палестины, которые вели отсчет времени до «уничтожения Израиля».

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Стало известно о нанесении Израилем ударов по нескольким ключевым объектам в иранской столице Тегеране. Как подтвердил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, целями стали штаб-квартира военизированной организации «Басидж», известная тюрьма «Эвин» и объект, символизирующий антиизраильскую позицию Ирана, известный как «Часы Уничтожения Израиля». «Мы снова и снова предупреждали Иран: прекратите обстреливать мирных жителей! Они продолжали, в том числе и сегодня утром. Наш ответ: да здравствует свобода!», — написал Гидеон Саар в соцсети X. В понедельник Военно-воздушные силы Израиля осуществили серию целенаправленных атак на ряд ключевых правительственных и военных объектов в столице Ирана, Тегеране. По информации министерства обороны Израиля, среди целей атаки оказались тюрьма «Эвин», известная своим содержанием политических заключенных, штабы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также часы на площади Палестины, которые вели отсчет времени до «уничтожения Израиля».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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