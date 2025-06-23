Стало известно о нанесении Израилем ударов по нескольким ключевым объектам в иранской столице Тегеране. Как подтвердил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, целями стали штаб-квартира военизированной организации «Басидж», известная тюрьма «Эвин» и объект, символизирующий антиизраильскую позицию Ирана, известный как «Часы Уничтожения Израиля».
«Мы снова и снова предупреждали Иран: прекратите обстреливать мирных жителей! Они продолжали, в том числе и сегодня утром. Наш ответ: да здравствует свобода!», — написал Гидеон Саар в соцсети X.
В понедельник Военно-воздушные силы Израиля осуществили серию целенаправленных атак на ряд ключевых правительственных и военных объектов в столице Ирана, Тегеране. По информации министерства обороны Израиля, среди целей атаки оказались тюрьма «Эвин», известная своим содержанием политических заключенных, штабы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также часы на площади Палестины, которые вели отсчет времени до «уничтожения Израиля».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.