Baza: на строительстве военгородка в Волгоградской области похитили 43 млн руб

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В Волгоградской области похищены десятки миллионов при строительстве военгородка
В Волгоградской области похищены десятки миллионов при строительстве военгородка Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о хищении 43,4 миллиона рублей при строительстве военного городка. Об этом сообщили в telegram-каналах.

Подозреваемым по делу проходит гендиректор подрядной организации ООО «Бизнес — Консалтинг» Николай С. Дело заведено 30 июня 2025 года по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в telegram-канале Baza.

По версии следствия, в конце 2023 года компания заключила госконтракт на возведение военного городка. Предполагается, что около 43,4 миллионов были выведены гендиректором под видом оплаты транспортных услуг с использованием фиктивных документов. Впоследствии средства поступили на счета юридических лиц, связанных с подозреваемым, вероятно — одного из подрядчиков, отметили в канале. 

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В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о хищении 43,4 миллиона рублей при строительстве военного городка. Об этом сообщили в telegram-каналах. Подозреваемым по делу проходит гендиректор подрядной организации ООО «Бизнес — Консалтинг» Николай С. Дело заведено 30 июня 2025 года по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в telegram-канале Baza. По версии следствия, в конце 2023 года компания заключила госконтракт на возведение военного городка. Предполагается, что около 43,4 миллионов были выведены гендиректором под видом оплаты транспортных услуг с использованием фиктивных документов. Впоследствии средства поступили на счета юридических лиц, связанных с подозреваемым, вероятно — одного из подрядчиков, отметили в канале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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