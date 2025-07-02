Baza: на строительстве военгородка в Волгоградской области похитили 43 млн руб

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о хищении 43,4 миллиона рублей при строительстве военного городка. Об этом сообщили в telegram-каналах.
Подозреваемым по делу проходит гендиректор подрядной организации ООО «Бизнес — Консалтинг» Николай С. Дело заведено 30 июня 2025 года по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в telegram-канале Baza.
По версии следствия, в конце 2023 года компания заключила госконтракт на возведение военного городка. Предполагается, что около 43,4 миллионов были выведены гендиректором под видом оплаты транспортных услуг с использованием фиктивных документов. Впоследствии средства поступили на счета юридических лиц, связанных с подозреваемым, вероятно — одного из подрядчиков, отметили в канале.
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