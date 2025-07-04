Сын Карапетяна навестил отца в СИЗО и проверил его самочувствие

Сын главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна Саркис Карапетян посетил отца в следственном изоляторе и заявил, что самочувствие бизнесмена остается хорошим. Он отметил, что решение Апелляционного суда оставить его отца под арестом было для него предсказуемым.
«Саркис Карапетян — сын главы ГК „Ташир“ Самвела Карапетяна — заявил, что решение Апелляционного суда оставить его отца под арестом было для него предсказуемым», — сообщил «Sputnik.Армения». Он также отметил, что встречался с отцом. Бизнесмен передал сторонникам, чтобы те не падали духом.
Карапетян не стал комментировать высказывание отца о том, что он «будет участвовать по-своему» в защите Армянской апостольской церкви и народа. По словам Саркиса, точное значение этой фразы можно будет узнать у самого бизнесмена после его освобождения. Он также выразил мнение, что арест был связан с опасениями властей относительно возможной политической активности Самвела Карапетяна.
Самвел Карапетян был взят под стражу 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти после заявления в поддержку Армянской апостольской церкви. После этого в доме бизнесмена прошли обыски. Российский МИД ранее заявил, что следит за развитием ситуации, а Эчмиадзин призвал прекратить преследование предпринимателя. Самвел Карапетян известен как владелец ГК «Ташир» и благотворитель, реализующий социальные проекты в Армении.
Ранее в Ереване начался митинг в поддержку бизнесмена. Акция стартовала в парке у проспекта Маштоца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.