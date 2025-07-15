Евросоюз ввел санкции против россиян

ЕС ввел санкции против 9 физлиц и 6 организаций из-за дестабилизации в РФ
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Санкции введены против шести российских организаций
Санкции введены против шести российских организаций Фото:
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Евросоюз ввел новые антироссийские санкции против девяти физлиц и шести организаций за якобы «дестабилизирующую деятельность». Об стало известно из данных в специальном журнале ЕС.

«Совет ЕС ввел в действие санкции в отношении девяти физлиц и шести организаций за дестабилизирующую деятельность», — говорится на сайте Евросоюза. Под ограничения попали ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», Ассоциация журналистов БРИКС и «Центр геополитических экспертиз».

Санкции включают заморозку активов и запрет на поездки в ЕС. С начала конфликта на Украине ЕС уже применил 17 пакетов санкций против России, что, по мнению Москвы, не придает успеху западной стратегии.

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Евросоюз ввел новые антироссийские санкции против девяти физлиц и шести организаций за якобы «дестабилизирующую деятельность». Об стало известно из данных в специальном журнале ЕС. «Совет ЕС ввел в действие санкции в отношении девяти физлиц и шести организаций за дестабилизирующую деятельность», — говорится на сайте Евросоюза. Под ограничения попали ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», Ассоциация журналистов БРИКС и «Центр геополитических экспертиз». Санкции включают заморозку активов и запрет на поездки в ЕС. С начала конфликта на Украине ЕС уже применил 17 пакетов санкций против России, что, по мнению Москвы, не придает успеху западной стратегии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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