На Западе восхитились нежеланием России прогибаться под США

NYT: Россию не впечатлил ультиматум Трампа по завершению конфликта на Украине
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Угрозы Трампа о введении вторичных пошлин при продолжении боев на Украине не впечатлили Москву
Угрозы Трампа о введении вторичных пошлин при продолжении боев на Украине не впечатлили Москву Фото:

Американский президент Дональд Трамп выдвинул России ультиматум с указанием 50-дневного срока для завершения украинского конфликта. Однако этот шаг не вызвал обеспокоенности в Москве, сообщает New York Times.

«Россия, судя по всему, не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине», — говорится в материале. При этом в Москве заявили о продолжении достижения поставленных в текущем конфликте целей и выразили уверенность в способности выдержать любое санкционное давление, передает «Национальная служба новостей». 

На этой неделе Дональд Трамп установил для РФ 50-дневный срок для заключения мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил введением 100-процентных тарифов на ввоз российских товаров, а также дополнительными пошлинами в отношении стран, закупающих нефть, газ и другие виды энергоносителей в РФ, передает «Царьград». 

Кроме того, президент США сообщил о достигнутых с Евросоюзом договоренностях относительно поставок вооружения в ряды ВСУ. При этом финансировать транши будут европейские страны. В перечень поставок, по словам Трампа, войдут не только ракеты, но и комплексы противовоздушной обороны Patriot, пишет RT.

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Американский президент Дональд Трамп выдвинул России ультиматум с указанием 50-дневного срока для завершения украинского конфликта. Однако этот шаг не вызвал обеспокоенности в Москве, сообщает New York Times. «Россия, судя по всему, не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине», — говорится в материале. При этом в Москве заявили о продолжении достижения поставленных в текущем конфликте целей и выразили уверенность в способности выдержать любое санкционное давление, передает «Национальная служба новостей».  На этой неделе Дональд Трамп установил для РФ 50-дневный срок для заключения мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил введением 100-процентных тарифов на ввоз российских товаров, а также дополнительными пошлинами в отношении стран, закупающих нефть, газ и другие виды энергоносителей в РФ, передает «Царьград».  Кроме того, президент США сообщил о достигнутых с Евросоюзом договоренностях относительно поставок вооружения в ряды ВСУ. При этом финансировать транши будут европейские страны. В перечень поставок, по словам Трампа, войдут не только ракеты, но и комплексы противовоздушной обороны Patriot, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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