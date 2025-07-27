Стала известна дата выхода последней серии «Этерны»

Финальный эпизод российского сериала «Этерна» выйдет 2 августа на платформе «Кинопоиск». Шестая серия станет заключительной в первом сезоне телевизионной адаптации романов «Отблески Этерны» писательницы Веры Камши.
Шестой эпизод завершит первый сезон сериала, получившего высокую зрительскую оценку на «Кинопоиске» — 7,6 балла. «Этерна» — одна из немногих российских попыток выстроить полноценную вселенную в жанре эпического фэнтези.
Критики сравнили «Этерну» с зарубежными фэнтези-хитами. По их словам, проекту удалось приблизиться к качественным стандартам международных стриминговых платформ благодаря качественной визуальной проработке, стилистической целостности и вниманию к деталям.
Высоко критики оценили также операторскую работу, костюмы и съемочные локации — среди них как построенные декорации, так и исторические объекты. За историческую точность и визуальное направление сериала отвечал продюсер Евгений Стржалковский, известный по своей работе в мире исторических реконструкций и боев в доспехах. Шоураннер проекта Евгений Баранов, в свою очередь, отвечал за сценарную адаптацию и переформатирование литературного материала под требования многосерийного телевидения.
Постановкой фехтовальных сцен занимались как опытные каскадеры, так и чемпионы в дисциплине HEMA — историческое европейское боевое искусство. Участие действующих спортсменов и мастеров позволило добиться реалистичной и пластически выверенной боевой хореографии.
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