Стала известна дата выхода последней серии «Этерны»

Финальный эпизод сериала «Этерна» выйдет 2 августа
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Последняя серия «Этерны» выйдет уже 2 августа
Последняя серия «Этерны» выйдет уже 2 августа Фото:

Финальный эпизод российского сериала «Этерна» выйдет 2 августа на платформе «Кинопоиск». Шестая серия станет заключительной в первом сезоне телевизионной адаптации романов «Отблески Этерны» писательницы Веры Камши.

Шестой эпизод завершит первый сезон сериала, получившего высокую зрительскую оценку на «Кинопоиске» — 7,6 балла. «Этерна» — одна из немногих российских попыток выстроить полноценную вселенную в жанре эпического фэнтези.

Критики сравнили «Этерну» с зарубежными фэнтези-хитами. По их словам, проекту удалось приблизиться к качественным стандартам международных стриминговых платформ благодаря качественной визуальной проработке, стилистической целостности и вниманию к деталям.

Высоко критики оценили также операторскую работу, костюмы и съемочные локации — среди них как построенные декорации, так и исторические объекты. За историческую точность и визуальное направление сериала отвечал продюсер Евгений Стржалковский, известный по своей работе в мире исторических реконструкций и боев в доспехах. Шоураннер проекта Евгений Баранов, в свою очередь, отвечал за сценарную адаптацию и переформатирование литературного материала под требования многосерийного телевидения.

Постановкой фехтовальных сцен занимались как опытные каскадеры, так и чемпионы в дисциплине HEMA — историческое европейское боевое искусство. Участие действующих спортсменов и мастеров позволило добиться реалистичной и пластически выверенной боевой хореографии.

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Финальный эпизод российского сериала «Этерна» выйдет 2 августа на платформе «Кинопоиск». Шестая серия станет заключительной в первом сезоне телевизионной адаптации романов «Отблески Этерны» писательницы Веры Камши. Шестой эпизод завершит первый сезон сериала, получившего высокую зрительскую оценку на «Кинопоиске» — 7,6 балла. «Этерна» — одна из немногих российских попыток выстроить полноценную вселенную в жанре эпического фэнтези. Критики сравнили «Этерну» с зарубежными фэнтези-хитами. По их словам, проекту удалось приблизиться к качественным стандартам международных стриминговых платформ благодаря качественной визуальной проработке, стилистической целостности и вниманию к деталям. Высоко критики оценили также операторскую работу, костюмы и съемочные локации — среди них как построенные декорации, так и исторические объекты. За историческую точность и визуальное направление сериала отвечал продюсер Евгений Стржалковский, известный по своей работе в мире исторических реконструкций и боев в доспехах. Шоураннер проекта Евгений Баранов, в свою очередь, отвечал за сценарную адаптацию и переформатирование литературного материала под требования многосерийного телевидения. Постановкой фехтовальных сцен занимались как опытные каскадеры, так и чемпионы в дисциплине HEMA — историческое европейское боевое искусство. Участие действующих спортсменов и мастеров позволило добиться реалистичной и пластически выверенной боевой хореографии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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