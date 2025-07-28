Власти ответили на вопрос о дальнейшей судьбе рухнувшего дома в Астрахани

Администрация: восстанавливать обрушившийся дом на улице Ляхова нецелесообразно
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Дом в Астрахани востанавливать не целесообразно, сообщили власти
Дом в Астрахани востанавливать не целесообразно, сообщили власти Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушилась часть многоэтажки

Восстановление частично обрушившегося жилого дома на улице Ляхова, 6, маловероятно поскольку здание ранее уже было признано аварийным. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Роман Ядыкин.

«Целесообразность восстановления дома мала в силу того, что он был ранее признан аварийным», — отметил Ядыкин. Цитата по РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в многоквартирном кирпичном доме на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда. На месте работают экстренные службы. Сотрудники МЧС ведут разбор завалов.

Из здания эвакуировали 15 жителей. Информация о пострадавших уточняется. Власти региона держат ситуацию на контроле, на месте находится губернатор региона Игорь Бабушкин.

Стало известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году. Жители давно жалуются, что в подвале дома стоит вода, а стены покрыты трещинами.

По данным МЧС, пострадало три человека. Однако власти региона эту информацию опровергли.

Как пишет VSE42.ru, жители аварийного дома продавали свои квартиры по заниженным ценам. Дом, возведенный в 1962 году, насчитывал 24 квартиры.

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Восстановление частично обрушившегося жилого дома на улице Ляхова, 6, маловероятно поскольку здание ранее уже было признано аварийным. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Роман Ядыкин. «Целесообразность восстановления дома мала в силу того, что он был ранее признан аварийным», — отметил Ядыкин. Цитата по РИА «Новости». Ранее стало известно, что в многоквартирном кирпичном доме на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда. На месте работают экстренные службы. Сотрудники МЧС ведут разбор завалов. Из здания эвакуировали 15 жителей. Информация о пострадавших уточняется. Власти региона держат ситуацию на контроле, на месте находится губернатор региона Игорь Бабушкин. Стало известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году. Жители давно жалуются, что в подвале дома стоит вода, а стены покрыты трещинами. По данным МЧС, пострадало три человека. Однако власти региона эту информацию опровергли. Как пишет VSE42.ru, жители аварийного дома продавали свои квартиры по заниженным ценам. Дом, возведенный в 1962 году, насчитывал 24 квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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