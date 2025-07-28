Власти ответили на вопрос о дальнейшей судьбе рухнувшего дома в Астрахани

Восстановление частично обрушившегося жилого дома на улице Ляхова, 6, маловероятно поскольку здание ранее уже было признано аварийным. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Роман Ядыкин.
«Целесообразность восстановления дома мала в силу того, что он был ранее признан аварийным», — отметил Ядыкин. Цитата по РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в многоквартирном кирпичном доме на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда. На месте работают экстренные службы. Сотрудники МЧС ведут разбор завалов.
Из здания эвакуировали 15 жителей. Информация о пострадавших уточняется. Власти региона держат ситуацию на контроле, на месте находится губернатор региона Игорь Бабушкин.
Стало известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году. Жители давно жалуются, что в подвале дома стоит вода, а стены покрыты трещинами.
По данным МЧС, пострадало три человека. Однако власти региона эту информацию опровергли.
Как пишет VSE42.ru, жители аварийного дома продавали свои квартиры по заниженным ценам. Дом, возведенный в 1962 году, насчитывал 24 квартиры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.