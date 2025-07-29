Словакия приняла неутешительное для Зеленского мощное решение

Словакия приняла неутешительное для Зеленского решение
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Зеленский неоднократно просил союзные страны об усилении Киева и поставках любых видов вооружения
Зеленский неоднократно просил союзные страны об усилении Киева и поставках любых видов вооружения Фото:

Словакия до сих пор не передала Украине семь из 16 самоходных гаубиц Zuzana 2, которые следовало поставить в 2024 году. Об этом 29 июля сообщает словацкое издание Aktuality со ссылкой на данные портала и источники, знакомые с ситуацией. В начале июля Братислава и президент Украины Владимир Зеленский договаривались о производстве 16 гаубиц Zuzana.

«Словацкие гаубицы Zuzana 2 для Украины сталкиваются со значительной задержкой. За этим, вероятно, стоит прекращение сотрудничества с украинским заводом и спорные решения министерства обороны», — говорится в сообщении. Отмечается, что процесс передачи большинства из упомянутых гаубиц должен был завершиться в 2024 году.

В материале уточняется, что контракт на производство гаубиц стоимостью 92 миллиона евро был заключен при поддержке Германии, Дании и Норвегии. Именно эти страны выступили заказчиками на изготовление и передачу Украине 16 единиц вооружения. Проблемы с реализацией контракта начались в 2023 году после того, как в Министерстве обороны Словакии сменилось руководство. С тех пор процесс передачи техники фактически застопорился, отмечает издание.

Ранее Украина получила первую партию бронетранспортеров Patria 6x6 от Латвии и рассчитывает на поставку еще 42 единиц этой техники. Поставки осуществляются в рамках сотрудничества Украины с государствами Балтии и Северной Европы, которые оказывают военную помощь Киеву с начала конфликта. Одновременно с этим процесс передачи других видов вооружения, например словацких гаубиц Zuzana 2, сталкивается с задержками из-за внутренних проблем в странах-поставщиках.

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Словакия до сих пор не передала Украине семь из 16 самоходных гаубиц Zuzana 2, которые следовало поставить в 2024 году. Об этом 29 июля сообщает словацкое издание Aktuality со ссылкой на данные портала и источники, знакомые с ситуацией. В начале июля Братислава и президент Украины Владимир Зеленский договаривались о производстве 16 гаубиц Zuzana. «Словацкие гаубицы Zuzana 2 для Украины сталкиваются со значительной задержкой. За этим, вероятно, стоит прекращение сотрудничества с украинским заводом и спорные решения министерства обороны», — говорится в сообщении. Отмечается, что процесс передачи большинства из упомянутых гаубиц должен был завершиться в 2024 году. В материале уточняется, что контракт на производство гаубиц стоимостью 92 миллиона евро был заключен при поддержке Германии, Дании и Норвегии. Именно эти страны выступили заказчиками на изготовление и передачу Украине 16 единиц вооружения. Проблемы с реализацией контракта начались в 2023 году после того, как в Министерстве обороны Словакии сменилось руководство. С тех пор процесс передачи техники фактически застопорился, отмечает издание. Ранее Украина получила первую партию бронетранспортеров Patria 6x6 от Латвии и рассчитывает на поставку еще 42 единиц этой техники. Поставки осуществляются в рамках сотрудничества Украины с государствами Балтии и Северной Европы, которые оказывают военную помощь Киеву с начала конфликта. Одновременно с этим процесс передачи других видов вооружения, например словацких гаубиц Zuzana 2, сталкивается с задержками из-за внутренних проблем в странах-поставщиках.
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