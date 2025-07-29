Латвия поставила Украине партию бронетранспортеров Patria

Латвия передала Украине первую партию бронетранспортеров Patria 6x6. об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
«Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности — в частности, за передачу БПЛА для сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже была доставлена на Украину», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале.
В ходе переговоров между Денисом Шмыгалем и министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом также обсуждались перспективы совместного производства дронов для Украины. Стороны договорились продолжить диалог по вопросам оборонного сотрудничества, включая взаимодействие со странами Балтии и Северной Европы. Российские власти традиционно критикуют военную помощь Украине, заявляя, что такие поставки не способны изменить ход боевых действий и лишь способствуют затягиванию конфликта.
Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить от Латвии 42 единицы бронетранспортеров Patria 6x6. Машины разработаны финской компанией Patria, а их серийное производство с 2024 года налажено на предприятии Defence Partnership Latvia. Бронетранспортеры Patria 6x6 имеют массу около 24 тонн, способны развивать скорость до 100 км/ч и перевозить до десяти человек. Техника может быть оснащена крупнокалиберным пулеметом или минометом Patria Nemo калибра 120 мм.
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