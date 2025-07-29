Латвия поставила Украине партию бронетранспортеров Patria

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая партия уже была доставлена на Украину (архивное фото)
Первая партия уже была доставлена на Украину (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Латвия передала Украине первую партию бронетранспортеров Patria 6x6. об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности — в частности, за передачу БПЛА для сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже была доставлена на Украину», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале.

В ходе переговоров между Денисом Шмыгалем и министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом также обсуждались перспективы совместного производства дронов для Украины. Стороны договорились продолжить диалог по вопросам оборонного сотрудничества, включая взаимодействие со странами Балтии и Северной Европы. Российские власти традиционно критикуют военную помощь Украине, заявляя, что такие поставки не способны изменить ход боевых действий и лишь способствуют затягиванию конфликта.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить от Латвии 42 единицы бронетранспортеров Patria 6x6. Машины разработаны финской компанией Patria, а их серийное производство с 2024 года налажено на предприятии Defence Partnership Latvia. Бронетранспортеры Patria 6x6 имеют массу около 24 тонн, способны развивать скорость до 100 км/ч и перевозить до десяти человек. Техника может быть оснащена крупнокалиберным пулеметом или минометом Patria Nemo калибра 120 мм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Латвия передала Украине первую партию бронетранспортеров Patria 6x6. об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. «Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности — в частности, за передачу БПЛА для сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже была доставлена на Украину», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. В ходе переговоров между Денисом Шмыгалем и министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом также обсуждались перспективы совместного производства дронов для Украины. Стороны договорились продолжить диалог по вопросам оборонного сотрудничества, включая взаимодействие со странами Балтии и Северной Европы. Российские власти традиционно критикуют военную помощь Украине, заявляя, что такие поставки не способны изменить ход боевых действий и лишь способствуют затягиванию конфликта. Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить от Латвии 42 единицы бронетранспортеров Patria 6x6. Машины разработаны финской компанией Patria, а их серийное производство с 2024 года налажено на предприятии Defence Partnership Latvia. Бронетранспортеры Patria 6x6 имеют массу около 24 тонн, способны развивать скорость до 100 км/ч и перевозить до десяти человек. Техника может быть оснащена крупнокалиберным пулеметом или минометом Patria Nemo калибра 120 мм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...