Власти Крыма предупредили об отключении мобильного интернета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Крыму продолжат работать сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры, заявили в министерстве
В Крыму продолжат работать сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры, заявили в министерстве Фото:

В Крыму в целях обеспечения безопасности местного населения и противодействия возможным атакам ВСУ могут на долгое время отключить мобильный интернет. При этом услуги сотовой связи и кабельные интернет-провайдеры будут работать в штатном режиме, сообщили в Мининформе полуострова. 

«В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период», — говорится в сообщении Мининформа. При этом гражданам рекомендуется заранее принять необходимые для них меры, чтобы длительное отсутствие интернета не стало для них неожиданностью.

Ранее Министерство цифрового развития РФ создало новую техническую модель, обеспечивающую гражданам возможность пользоваться ключевыми онлайн-сервисами даже в условиях ограниченного мобильного интернета. Для получения доступа будет использоваться процедура проверки с помощью теста Captcha.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Крыму в целях обеспечения безопасности местного населения и противодействия возможным атакам ВСУ могут на долгое время отключить мобильный интернет. При этом услуги сотовой связи и кабельные интернет-провайдеры будут работать в штатном режиме, сообщили в Мининформе полуострова.  «В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период», — говорится в сообщении Мининформа. При этом гражданам рекомендуется заранее принять необходимые для них меры, чтобы длительное отсутствие интернета не стало для них неожиданностью. Ранее Министерство цифрового развития РФ создало новую техническую модель, обеспечивающую гражданам возможность пользоваться ключевыми онлайн-сервисами даже в условиях ограниченного мобильного интернета. Для получения доступа будет использоваться процедура проверки с помощью теста Captcha.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...