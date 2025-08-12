Власти Крыма предупредили об отключении мобильного интернета

В Крыму в целях обеспечения безопасности местного населения и противодействия возможным атакам ВСУ могут на долгое время отключить мобильный интернет. При этом услуги сотовой связи и кабельные интернет-провайдеры будут работать в штатном режиме, сообщили в Мининформе полуострова.
«В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период», — говорится в сообщении Мининформа. При этом гражданам рекомендуется заранее принять необходимые для них меры, чтобы длительное отсутствие интернета не стало для них неожиданностью.
Ранее Министерство цифрового развития РФ создало новую техническую модель, обеспечивающую гражданам возможность пользоваться ключевыми онлайн-сервисами даже в условиях ограниченного мобильного интернета. Для получения доступа будет использоваться процедура проверки с помощью теста Captcha.
