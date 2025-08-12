Для россиян хотят ввести базовый доход

В России могут ввести базовый доход — универсальную выплату для всех граждан. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков на пресс-конференции, посвященной анализу ситуации с заработной платой и пенсиями в стране.
«Наша партия („Справедливая Россия — За Правду“ — примечание URA.RU) давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий», — приводит слова депутата ТАСС.
Как отметил Бабаков, в стране есть ресурсы и возможности для реализации этого проекта и реализовать такую инициативу можно за счет кардинального изменения кредитно-денежной политики России. По его мнению, технологический суверенитет страны невозможен при низкой оплате труда. Депутат подчеркнул, что новая экономическая политика должна быть ориентирована прежде всего на повышение качества жизни: улучшение демографических показателей, создание комфортной среды, развитие инфраструктуры и, главное, обеспечение социальной защищенности граждан.
Наличие безусловного базового дохода предполагает регулярные выплаты всем жителям страны вне зависимости от их занятости и уровня дохода. В мировой практике подобные меры тестировались в ряде государств и часто становились предметом общественных дискуссий. На сегодняшний день в РФ такие выплаты не предусмотрены действующим законодательством.
