В российском шахтерском поселке Баренцбург на норвежском архипелаге Шпицберген установлен бюст в честь первого руководителя СССР Владимира Ленина — его до сих пор считают своеобразным «председателем» местного совета. Данный анклав вызывает все большую обеспокоенность среди представителей НАТО, сообщает The Economist.
«Шахтерский поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген является российским „уголком“ на территории НАТО, где „председателем“ местного совета до сих пор остается Владимир Ленин — его бюст установлен в поселке», — говорится в публикации. Этот анклав вызывает все большую обеспокоенность среди представителей разведки Запада.
Так, глава разведки Норвегии, адмирал Нильс Стенсонсес, заявлял, что после того, как Балтийское море стало менее благоприятным для России из-за событий вокруг Украины, Москва усилила свое внимание к Арктике. В материале также отмечается, что численность населения Баренцбурга значительно снизилась: если в советский период здесь проживали около двух тысяч человек, то на сегодня — лишь 340. Несмотря на это, угледобыча в поселке продолжается — сернистый уголь используется для работы местной электростанции.
Раннее сообщалось, что НАТО создало план против РФ, состоящий из трех этапов. Согласно анализу обозревателя Ильи Головнева, на первом этапе альянс прибегнет к информационным диверсиям. Этим будут заниматься именно киберподразделения альянса, а действия хакеров послужат лишь прикрытием для операций. Вторая стадия — усиление давления с моря. Эксперт в области политики Дмитрий Родионов выделил четыре стратегически важных региона, где возможна эскалация: Арктика, Дальний Восток, Балтийское и Черное моря. Третий этап связан с возможной высадкой десанта НАТО на российском побережье после предварительных атак с использованием беспилотников, передает «Царьград».
