Лавров рассказал об условии для встречи Путина и Зеленского

Лавров: для встречи Путина и Зеленского нужна четкая повестка дня
По словам Лаврова, Россия выразила готовность продемонстрировать гибкость по ряду вопросов
По словам Лаврова, Россия выразила готовность продемонстрировать гибкость по ряду вопросов Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Для проведения встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского необходима четкая и проработанная повестка дня. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как рассказал Лавров в интервью телеканалу NBC, встреча между президентом России и президентом Украины пока не запланирована. Для проведения такого саммита повестка дня, которой на данный момент нет.

Лавров также прокомментировал итоги недавней встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом. По словам министра, Россия выразила готовность продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые были подняты американской стороной.

