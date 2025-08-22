Лавров рассказал об условии для встречи Путина и Зеленского

Для проведения встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского необходима четкая и проработанная повестка дня. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как рассказал Лавров в интервью телеканалу NBC, встреча между президентом России и президентом Украины пока не запланирована. Для проведения такого саммита повестка дня, которой на данный момент нет.
Лавров также прокомментировал итоги недавней встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом. По словам министра, Россия выразила готовность продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые были подняты американской стороной.
