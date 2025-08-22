Лавров: Зеленский на встрече с Трампом отверг все предложения по миру

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне отверг все предложенные варианты мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Когда президент Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, <...> включая обсуждение территориальных вопросов, Зеленский сказал „нет“ всему», — подчеркнул глава российского МИДа в интервью американскому телеканалу NBC. По словам Сергея Лаврова, во время переговоров Зеленский занял непримиримую позицию по ключевым вопросам, предложенным Трампом для разрешения ситуации.

Накануне Лавров также уточнил, что российский президент Владимир Путин согласен на встречу с Зеленским, но только в тот момент, когда будет подготовлена соответствующая повестка. Лавров также отметил, что проблемой для украинского мира также остается легитимность украинского президента Владимира Зеленского, которая истекла 20 мая 2024 года. 

