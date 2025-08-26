Парламент Литвы утвердил нового премьер-министра страны

Парламент Литвы утвердил Ингу Ругинене на пост нового премьер-министра страны. Об этом сообщает портал Литовского радио и телевидения (LRT).
«Постановление (об утверждении Ругинене — ред.) принято», — заявил ведущий заседания во время трансляции на LRT. Он отметил, что голосование прошло в открытом режиме.
Кандидатуру 44-летней представительницы социал-демократической партии поддержали 78 из 127 депутатов. Из них 35 проголосовали против, 14 воздержались.
Ругинене родилась в 1981 году в Тракае, окончила медицинский факультет Вильнюсского университета и магистратуру в Каунасском колледже лесного хозяйства и инженерии окружающей среды. С 2018 года возглавляла Литовскую конфедерацию профсоюзов, а с декабря 2024 года занимала пост министра социальной защиты и труда.
Ранее должность премьер-министра занимал Гинтаутас Палуцкас. Однако в конце июля он подал в отставку после коррупционного скандала.
