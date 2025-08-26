Парламент Литвы утвердил нового премьер-министра страны

Новым премьер-министром Литвы стала Инга Ругинене
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
78 депутатов Литвы поддержали кандидатуру Ругинене на должность премьер-министра
78 депутатов Литвы поддержали кандидатуру Ругинене на должность премьер-министра Фото:

Парламент Литвы утвердил Ингу Ругинене на пост нового премьер-министра страны. Об этом сообщает портал Литовского радио и телевидения (LRT).

«Постановление (об утверждении Ругинене — ред.) принято», — заявил ведущий заседания во время трансляции на LRT. Он отметил, что голосование прошло в открытом режиме.

Кандидатуру 44-летней представительницы социал-демократической партии поддержали 78 из 127 депутатов. Из них 35 проголосовали против, 14 воздержались.

Ругинене родилась в 1981 году в Тракае, окончила медицинский факультет Вильнюсского университета и магистратуру в Каунасском колледже лесного хозяйства и инженерии окружающей среды. С 2018 года возглавляла Литовскую конфедерацию профсоюзов, а с декабря 2024 года занимала пост министра социальной защиты и труда.

Ранее должность премьер-министра занимал Гинтаутас Палуцкас. Однако в конце июля он подал в отставку после коррупционного скандала. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Парламент Литвы утвердил Ингу Ругинене на пост нового премьер-министра страны. Об этом сообщает портал Литовского радио и телевидения (LRT). «Постановление (об утверждении Ругинене — ред.) принято», — заявил ведущий заседания во время трансляции на LRT. Он отметил, что голосование прошло в открытом режиме. Кандидатуру 44-летней представительницы социал-демократической партии поддержали 78 из 127 депутатов. Из них 35 проголосовали против, 14 воздержались. Ругинене родилась в 1981 году в Тракае, окончила медицинский факультет Вильнюсского университета и магистратуру в Каунасском колледже лесного хозяйства и инженерии окружающей среды. С 2018 года возглавляла Литовскую конфедерацию профсоюзов, а с декабря 2024 года занимала пост министра социальной защиты и труда. Ранее должность премьер-министра занимал Гинтаутас Палуцкас. Однако в конце июля он подал в отставку после коррупционного скандала. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...