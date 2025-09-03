Зеленский отказался от предложения Путина
новость из сюжетаМирные переговоры между Россией и Украиной
В Киеве отказались от встречи Путина и Зеленского в Москве. Об этом сообщил министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он назвал предложение российского президента «заведомо неприемлемым».
Ранее в ходе пресс-конференции в Пекине Владимр Путин позвал Зеленского в Москву на переговоры. «Если он готов к встрече, пусть приезжает», — сказал Путин.
