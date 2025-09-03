В Киеве отказались от встречи Путина и Зеленского в Москве

Зеленский отказался от предложения Путина
Зеленский отказался от предложения Путина Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

В Киеве отказались от встречи Путина и Зеленского в Москве. Об этом сообщил министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он назвал предложение российского президента «заведомо неприемлемым».

Ранее в ходе пресс-конференции в Пекине Владимр Путин позвал Зеленского в Москву на переговоры. «Если он готов к встрече, пусть приезжает», — сказал Путин.

