Почти три тысячи беспилотников и комплектующих к ним обнаружили дальневосточные таможенники при досмотре двух фур из Китая. Об этом URA.RU сообщила начальник пресс-службы Дальневосточного таможенного управления Виктория Алешина.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 2672 квадрокоптера, а также более 200 единиц комплектующих задержали таможенники в Приморье», — сказала Алешина. Она уточнила, что ряд дронов оборудован камерами наблюдения и тепловизорами, приспособлениями для сброса грузов.
В ведомстве добавили, что изъятые товары направят на экспертизу. Сейчас ведется проверка по факту недекларирования товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Материалы дела после рассмотрения передадут в суд. Таможня отмечает, что по закону нарушителю грозит штраф до двукратной стоимости ввезенного товара с его возможной конфискацией. В случае конфискации, беспилотники и комплектующие могут быть переданы Минобороны России для использования в интересах СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.