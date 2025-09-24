Песков: Москва предпочла бы вести параллельно контакты по Украине и США

Срочная новость
Москва выразила заинтересованность в одновременном ведении диалога с Вашингтоном как по вопросам, касающимся ситуации на Украине, так и по вопросам двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
