Киркоров приобрел эксклюзивный Aurus Senat баклажанного цвета

Российский певец Филипп Киркоров приобрел уникальный экземпляр Aurus Senat баклажанного оттенка, созданный по индивидуальному заказу. Автомобиль, украшенный персональной символикой артиста, был замечен на улицах Москвы.
«Я просто поддерживаю отечественного производителя. Aurus — это моя любовь уже давно. Я считаю, что это лучшая машина в мире», — похвастался поп-король на презентации клипа MARGO и Lil Pump на песню Kukareku. Как отметил артист, он давно мечтал о автомобиле марки Aurus.
Aurus Senat Киркорова выделяется роскошным бордовым цветом и эмблемой с инициалами артиста — первыми буквами его имени и фамилии. Машина, снятая на фото в столице, создана по индивидуальному техническому заданию, пишет telegram-канал Migalkinet_msk.
Флагманская модель Aurus Senat построена на модульной архитектуре ЕМП с гибридной силовой установкой. Она оснащена бензиновым двигателем V8 объемом 4,4 литра и электромотором, обеспечивающими совокупную мощность 598 лошадиных сил. Трансмиссия — девятиступенчатый автомат с постоянным полным приводом. Стоимость такого автомобиля начинается от 25 млн рублей и может превышать 50 млн рублей в зависимости от индивидуальных доработок.
