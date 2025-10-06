Киев вывез администрацию Дружковки в ДНР

Украинские власти вывезли администрацию Дружковки в ДНР
Украинские власти вывезли администрацию Дружковки в ДНР

Украинские власти полностью эвакуировали гражданскую администрацию города Дружковки в ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Украинские власти вывели гражданскую администрацию из Дружковки», — приводит слова советника ТАСС. Отмечается, что переезду предшествовало многодневное уничтожение документов.

Кимаковский также добавил, что документы уничтожались, поскольку вывезти весь архив было сложно. Сейчас в населенном пункте остается лишь военно-гражданская администрация.

