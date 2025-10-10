Названы смертельно опасные привычки в бане

Обливание ледяной водой или употребление алкоголя после бани могут быть опасными для здоровья. Об этом сообщила заведующая поликлиникой №2 Красногорской больницы Минздрава Московской области, врач-терапевт Елена Ревкова. По ее словам, такие привычки могут спровоцировать инфаркт, инсульт или даже остановку сердца, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Обливание ледяной водой или распитие спиртного после бани — обычные для многих ритуалы. Однако подобные привычки могут сделать каждый поход в парную последним», — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Ревкову.
Врач объяснила, что после парной организм испытывает серьезную нагрузку: сосуды расширяются, кровообращение усиливается, а сердце работает в ускоренном режиме. В таком состоянии любой дополнительный стресс становится критически опасным. Специалист отметила, что прием алкоголя после посещения парной представляет наибольшую опасность для здоровья. Спиртное увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, негативно влияет на процессы терморегуляции и снижает восприятие усталости.
Помимо алкоголя, не меньшую опасность представляют обливание ледяной водой или прыжок в сугроб. Резкий контраст температур вызывает спазм сосудов, что может спровоцировать инсульт или инфаркт. Курение после бани также крайне нежелательно, поскольку никотин вызывает мгновенный спазм расширенных сосудов, увеличивая риск нарушения кровообращения.
Ревкова подчеркнула, что даже если человек чувствует себя хорошо и регулярно практикует эти ритуалы, каждый поход в баню является испытанием для организма, и предсказать реакцию сосудов невозможно. Вместо рискованных процедур рекомендуется дать телу остыть естественным образом, выпить воды или травяного чая и отдохнуть, не подвергая здоровье лишним рискам.
Ранее аллерголог и иммунолог Владимир Болибок сообщил, что с наступлением осеннего периода значительно увеличивается вероятность простудных заболеваний, особенно после пребывания на улице в дождливую погоду или воздействия сквозняков. Эксперт представил ряд эффективных профилактических мер, передает 360.ru. Так, проведение процедур закаливания способствует укреплению иммунной системы.
